国际油市：油价从三个月低点回升，但供应过剩担忧继续发酵

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透东京3月10日 - 油价周五微涨，上日跌至逾三个月最低点，因市场担忧全球供应过剩将难以轻易消除。
0604 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.37美元，或0.8%，报每桶49.65美元；该期货周四跌破50美元，为12月中旬以来首次，当时为石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议之际。
布兰特原油上涨0.35美元，或0.7%，报每桶52.54美元；上日收跌1.7%，之前一日更是大跌5%，创下一年来最大单日百分比跌幅。
美国原油本周恐录得7%的跌幅，创11月初以来最大单周跌幅。布兰特原油周线跌幅可能达到6%，亦为11月初以来最大。
油价持续上涨一段时间，吸引美国页岩油企业钻探更多油井，加上石油库存仍居高不下，令市场信心受到冲击。
“在美国库存升高之际，过去两天油价大幅下跌显示，市场仍担心供需平衡，”NAB Group Economics研究报告称。
数据显示，美国上周原油库存大增820万桶，达到5.284亿桶纪录高位。
美国钻油活动亦升温，北达科他等页岩地区生产商计划扩大原油生产。
“若数据持续证实OPEC-俄罗斯减产协议仍在执行，我们预期今年油价为缓步上行趋势，不过如果库存居高不下，上涨的可能性将较低，”NAB称。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 高琦/于春红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。