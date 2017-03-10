国际油市：油价从三个月低点回升，但供应过剩担忧继续发酵

路透东京3月10日 - 油价周五微涨，上日跌至逾三个月最低点，因市场担忧全球供应过剩将难以轻易消除。

0604 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.37美元，或0.8%，报每桶49.65美元；该期货周四跌破50美元，为12月中旬以来首次，当时为石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议之际。

布兰特原油上涨0.35美元，或0.7%，报每桶52.54美元；上日收跌1.7%，之前一日更是大跌5%，创下一年来最大单日百分比跌幅。

美国原油本周恐录得7%的跌幅，创11月初以来最大单周跌幅。布兰特原油周线跌幅可能达到6%，亦为11月初以来最大。

油价持续上涨一段时间，吸引美国页岩油企业钻探更多油井，加上石油库存仍居高不下，令市场信心受到冲击。

“在美国库存升高之际，过去两天油价大幅下跌显示，市场仍担心供需平衡，”NAB Group Economics研究报告称。

数据显示，美国上周原油库存大增820万桶，达到5.284亿桶纪录高位。

美国钻油活动亦升温，北达科他等页岩地区生产商计划扩大原油生产。