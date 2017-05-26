国际油市：油价依然下跌，产油国减产协议力度和延长时间均不及预期

路透新加坡5月26日 - 油市周五表现依然疲软，昨日下挫，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国周四决定延长减产协议，但减产力度和减产延长的时间均不及预期。

在周四的维也纳会议上，OPEC和一些非OPEC产油国同意将减产约180万桶/日的协议延长至2018年3月底。协议原先的到期时间为今年6月份。

原油价格在决定宣布后下挫5%，周五盘初仍保持跌势。

0125GMT时，布兰特原油期货报每桶51.47美元，较上日收盘位只上涨了0.01美元。

美国原油期货跌回50美元下方，报每桶48.88美元，较上日收盘位下滑0.02美元。

英国巴克莱银行称，油价下跌是因为有人在OPEC会议前预期会进行持续时间更长、幅度更大的减产。

“一些市场参与者可能预期的是要么进行更大幅度的减产，要么是持续时间更长的减产，包含更多国家的参与，或其它诸如此类的追加行动，”巴克莱称。

该行指出，持续减产将会压低膨胀的原油库存，但OPEC将库存压低至五年均值水平的目标不会在实施减产的时间框架里得到实现。

包括高盛和Jefferies在内的机构分析师称，原油库存正常化要到2018年初才会实现。

分析师还指出，OPEC引领的减产将支持美国产量进一步增加。