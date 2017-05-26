国际油市：油价依然下跌，产油国减产协议力度和延长时间均不及预期

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月26日 - 油市周五表现依然疲软，昨日下挫，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国周四决定延长减产协议，但减产力度和减产延长的时间均不及预期。
在周四的维也纳会议上，OPEC和一些非OPEC产油国同意将减产约180万桶/日的协议延长至2018年3月底。协议原先的到期时间为今年6月份。
原油价格在决定宣布后下挫5%，周五盘初仍保持跌势。
0125GMT时，布兰特原油期货报每桶51.47美元，较上日收盘位只上涨了0.01美元。
美国原油期货跌回50美元下方，报每桶48.88美元，较上日收盘位下滑0.02美元。
英国巴克莱银行称，油价下跌是因为有人在OPEC会议前预期会进行持续时间更长、幅度更大的减产。
“一些市场参与者可能预期的是要么进行更大幅度的减产，要么是持续时间更长的减产，包含更多国家的参与，或其它诸如此类的追加行动，”巴克莱称。
该行指出，持续减产将会压低膨胀的原油库存，但OPEC将库存压低至五年均值水平的目标不会在实施减产的时间框架里得到实现。
包括高盛和Jefferies在内的机构分析师称，原油库存正常化要到2018年初才会实现。
分析师还指出，OPEC引领的减产将支持美国产量进一步增加。
高盛还警告指出，油市面临的最大风险将在明年OPEC引领的减产行动结束时出现。(完) (编译 孙国玉/白云; 审校 王丽鑫/龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为