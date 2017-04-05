国际油市：油价升至近一个月高点，因供应有趋紧迹象

路透新加坡4月5日 - 油价周三升至近一个月高点，因有迹象显示国际石油库存有逐步收紧的迹象，且市场担心英国的北海一油田供应中断。
0457GMT，布兰特原油期货报每桶54.46美元，较上日收盘价上涨0.29美元或0.5%。
美国原油期货涨0.33美元或0.6%至每桶51.35美元。
这两种指标油价周三均触及3月8日以来高点。
“导致这一走势的直接原因是北海油田意外生产中断，”能源咨询公司Trifecta的董事Sukrit Vijayakar表示。他指的是北海Buzzard油田的生产意外中断。该油田日产量约为18万桶。
交易员还表示，随着石油输出国组织(OPEC)牵头减产，市场供应缓慢收紧，推动油价上涨。
鉴于大多数OPEC原油通过油轮出口，因此追踪船只运动情况是衡量市场状况的一个良好指标。
根据石油分析公司Vortexa，船运石油供应自年初以来下降多达17%。
但市场状况趋紧只会促使庞大的库存逐步下降，因一些国家尤其是美国的产出在增长。
美国石油协会(API)周二公布，美国上周原油库存减少180万桶至5.337亿桶，但仍接近纪录高位。
美国能源资料协会(EIA)周三将公布库存数据。
能源服务企业贝克休斯称，美国上周活跃钻机数量连续第11周增加，至662座，使得第一季增幅创2011年中以来最大。(完) (编译 张若琪/王兴亚；审校 于春红/王洋)