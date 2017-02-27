国际油市：油价受供应减少支撑上涨，但美国产量增加限制涨幅

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡2月27日 - 油价周一上涨，有望实现七天来第五天上涨，因全球供应过剩似有缓解，但美国产量增加限制了涨幅。
0628 GMT时，布兰特原油期货攀升0.7%至每桶56.39美元；美国原油期货涨0.6%至每桶54.31美元。
油价周五大跌，因美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国原油库存连续第七周增加。
但自去年11月石油输出国组织(OPEC)与其它产油国达成减产协议以来，市场一直受到支撑，波动限于4-5美元的狭窄区间内。
IEA数据显示，上周原油库存增加564,000桶至5.187亿桶。
“但是，这是过去数月内的最小增幅。如果进口降低和库存增幅收窄的趋势持续数周，那或许就意味着OPEC领头的减产开始产生影响，”澳新银行在报告中称。
OPEC本次遵守协议的情况为历来最好，令市场感到吃惊，而拖延最为严重的产油国阿联酋和伊拉克，也都已承诺将迎头赶上以完成减目标。
国际能源署(IEA)称，OPEC在1月的减产完成率达到90%；根据路透对平均产量调查的结果，减产完成率在88%。
商品期货交易委员会(CFTC)周五称，基金经理人在截至2月21日当周增持美国原油期货和期权净多仓，来到至少是2009年以来的纪录最高水准。(完) (编译 白云/汪红英；审校 王颖/艾茂林)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。