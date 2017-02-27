国际油市：油价受供应减少支撑上涨，但美国产量增加限制涨幅

路透新加坡2月27日 - 油价周一上涨，有望实现七天来第五天上涨，因全球供应过剩似有缓解，但美国产量增加限制了涨幅。

0628 GMT时，布兰特原油期货攀升0.7%至每桶56.39美元；美国原油期货涨0.6%至每桶54.31美元。

油价周五大跌，因美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国原油库存连续第七周增加。

但自去年11月石油输出国组织(OPEC)与其它产油国达成减产协议以来，市场一直受到支撑，波动限于4-5美元的狭窄区间内。

IEA数据显示，上周原油库存增加564,000桶至5.187亿桶。

“但是，这是过去数月内的最小增幅。如果进口降低和库存增幅收窄的趋势持续数周，那或许就意味着OPEC领头的减产开始产生影响，”澳新银行在报告中称。

OPEC本次遵守协议的情况为历来最好，令市场感到吃惊，而拖延最为严重的产油国阿联酋和伊拉克，也都已承诺将迎头赶上以完成减目标。

国际能源署(IEA)称，OPEC在1月的减产完成率达到90%；根据路透对平均产量调查的结果，减产完成率在88%。