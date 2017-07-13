国际油市：油价受供应过剩忧虑拖累下跌，但中国进口强劲提供支撑

路透新加坡7月13日 - 油价周四下跌，因存在对供给过剩的持续担忧，但中国进口强劲以及美国石油库存逐渐下降的迹象，给予油价一定的支撑。

0657GMT，布兰特原油期货下跌0.04美元，报每桶47.70美元；

美国原油期货跌0.03美元，报每桶45.46美元。

国际能源署(IEA)首席经济学家瓦罗(Laszlo Varro)称，油市依然供应过剩。

“无疑市场短期供应过剩，”瓦罗周四告诉路透，并称这部分归因于哈萨克斯坦卡沙干油田增产。

石油输出国组织(OPEC)周三表示，明年全球对OPEC原油需求为3,220万桶/日，较今年减少6万桶/日，因OPEC以外供应源选择增加。

OPEC并称，6月其产量增加39.3万桶/日至3,261.1万桶/日。利比亚及尼日利亚产量增幅最大。

尽管油市供应持续过剩，但有迹象显示全球过剩规模逐步下降。

“我们确已看到(中国)需求强劲增长，这主要受低油价以及运动型车(运动休旅车，SUV)增长带动。非常强劲的进口增长在一定程度上归因于国内产量下降，”Sanford C. Bernstein的资深石油分析师Neil Beveridge称。

美国上周原油库存下降幅度创10个月最大。

美国能源资料协会(EIA)公布，7月7日止当周美国原油库存减少760万桶至4.9535亿桶，创去年9月4日止当周来最大降幅。

虽然美国原油库存仍远高于五年均值，但较3月末所及纪录水准下降了7%。

“美国库存数据证实，(过剩库存)减少已经准备就绪，”澳新银行表示。(完) (编译 王洋/孙国玉；审校 于春红/张明钧)