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货币新闻 | 2017年 6月 27日 星期二 15:40 BJT

国际油市：油价受空头回补带动连涨第四日，但供应过剩担忧限制涨势

路透新加坡6月27日 - 油价周二连续第四个交易日上涨，受投资者回补空头带动，不过全球供应过剩担忧依然挥之不去。

0715 GMT，布兰特原油期货涨0.35美元或0.7%，报每桶46.18美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.30美元或0.7%，报每桶43.68美元。

上述涨幅使得本周迄今油市小幅走高，不过过去一个月多数时间都处于跌势。

“油价可能接近底部了，但严重受损的人气和不断上升的(美国)活跃钻机数量将阻碍反弹，”花旗周二表示。

自去年以来，美国页岩油产量增长了10%左右，达到940万桶/日。美国活跃钻机数量处于逾三年来的最高水准。

“交易商也关注即将在华盛顿举行的EIA能源会议，预计美国页岩油业者将在会议中表达对当前市况的看法。”澳新银行(ANZ)研究报告称。

中国成品油过剩，印度废除大额旧钞影响仍未退去，而日本则受困于人口老龄化及减少局面，进一步抑制了原油需求的增长。全球四大石油购买国中，上述国家是其中三个。(完) (编译 侯雪苹/张涛；审校 李春喜/张若琪)
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