国际油市：油价受美元走软提振走高，但美国钻探活动升温带来拖累

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透首尔6月26日 - 油价周一早盘上涨，受美元走软提振；但美国原油钻探活动升温，令人担忧全球供应过剩情况将持续，尽管一些产油国做出减产努力。
0047GMT，布兰特原油期货涨0.24美元或0.53%至每桶45.78美元。
美国原油期货涨0.21美元或0.49%，至每桶43.22美元。
美元指数周一维持在低位，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年稍后再度升息的预期减弱。美元走软也令油价对使用其他货币的国家而言更便宜。
“大宗商品价格经历过动荡的一周后回稳，多数商品价格此前都遭遇大幅下挫，”澳新银行在报告中称。“美元小幅走弱也有助于改善投资者买兴。”
尽管油价自10个月低点反弹，但自石油输出国组织(OPEC)和一些非OPEC产油国5月底决定延长减产协议以来仍下跌约13%。
美国的原油供应弱化了减产行动的效果。
能源服务公司贝克休斯的数据显示。美国能源企业在6月23日止当周的活跃钻机数增加11座，总数达到758座，为2014年4月以来最高。
随着美国钻探活动的升温，基金经理持有的美国原油期货与期权净多仓降至11月以来最低。(完) (编译 王颖/徐文焰；审校 杜明霞/戴素萍)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。