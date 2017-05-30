国际油市：油价受美国驾车高峰季强劲开局提振而攀升，但过剩担忧仍存

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月30日 - 美国原油期货周二受该国夏季驾车高峰季强劲开局的提振而上涨，但对于供应过剩的担忧仍拖累市场。
0631 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶49.81美元，几乎持平于前日收盘。而今日盘初美国原油价格一度升至50美元上方。
夏季的几个月，美国的车用燃油需求通常会大幅增加，因美国家庭通常会在这个时候拜访亲友或度假。所谓的夏季驾车高峰季于本周初的阵亡将士纪念日正式拉开序幕。
“美国驾驶出行季的开始...提振了市场对于库存在接下来数周会开始下降的信心，”澳新银行周二称。
美国汽车协会(AAA)称，在阵亡将士纪念日假期，预计将有3,930万美国民众进行50英里(80公里)或者更远距离的外出旅行。
但交易员称，持续的供应担忧仍令价格承压。
根据能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的数据，美国钻探商的活跃钻机数已连续19周增加，达到722座，为2015年4月以来最高，且创下记录最长连增时期。
供应过剩的影响也在全球市场得到体现，布兰特原油期货报每桶52.13美元，下跌0.16美元或0.3%。
高盛表示，由于美国和OPEC产量增长，自2018年开始油价或面临压力。
高盛称，一旦OPEC结束减产再度增加产量，美国和OPEC的日产量将会在2018-2020年间增加100万至130万桶。
“虽然随着库存正常化(西德克萨斯中质油报每桶55美元)，我们看涨短期油价...2018-19年的期货应在45-50美元之间。”高盛表示。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 王颖/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为