国际油市：油价受美国驾车高峰季强劲开局提振而攀升，但过剩担忧仍存

路透新加坡5月30日 - 美国原油期货周二受该国夏季驾车高峰季强劲开局的提振而上涨，但对于供应过剩的担忧仍拖累市场。

0631 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶49.81美元，几乎持平于前日收盘。而今日盘初美国原油价格一度升至50美元上方。

夏季的几个月，美国的车用燃油需求通常会大幅增加，因美国家庭通常会在这个时候拜访亲友或度假。所谓的夏季驾车高峰季于本周初的阵亡将士纪念日正式拉开序幕。

“美国驾驶出行季的开始...提振了市场对于库存在接下来数周会开始下降的信心，”澳新银行周二称。

美国汽车协会(AAA)称，在阵亡将士纪念日假期，预计将有3,930万美国民众进行50英里(80公里)或者更远距离的外出旅行。

但交易员称，持续的供应担忧仍令价格承压。

根据能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的数据，美国钻探商的活跃钻机数已连续19周增加，达到722座，为2015年4月以来最高，且创下记录最长连增时期。

供应过剩的影响也在全球市场得到体现，布兰特原油期货报每桶52.13美元，下跌0.16美元或0.3%。

高盛表示，由于美国和OPEC产量增长，自2018年开始油价或面临压力。

高盛称，一旦OPEC结束减产再度增加产量，美国和OPEC的日产量将会在2018-2020年间增加100万至130万桶。