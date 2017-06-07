国际油市：油价受过剩担忧拖累下滑，但中东局势和美库存状况提供支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月7日 - 油价周三下跌，布兰特原油期货处在每桶50美元附近，因市场依旧供给过剩。不过中东地区的紧张局势和美国库存下降，提供了一些支撑。
0504 GMT，布兰特原油报每桶50.08美元，较上日收盘下跌0.04美元。今日价格较5月25日开盘价下降7%，当时OPEC宣布产油国将延长减产协议至2018年第一季。
美国原油期货报每桶48.14美元，较前一日收盘价下跌0.05美元。比5月25日开盘价低6%。
交易商称，石油供应持续过剩，令油价承压，尽管石油输出国组织(OPEC)及其它部分产油国承诺减产近180万桶/日。
“市场参与者对于OPEC及俄罗斯未能拿出更果敢计划降低全球原油过剩规模感到失望，所以在油价每次反弹后都抛售，”期货经纪商Forex分析师Fawad Razaqzada称。
据美国能源资料协会(EIA)，全球石油产量和消费基本平衡，约为每日9,800万桶，但库存仍有些高。
“油价最终走向将受到库存推动，”另一家期货经纪商AxiTrader的策略师Greg McKenna称。
美国石油协会(API)周二公布数据显示，5月26日止当周，美国原油库存下降870万桶。
EIA库存数据将在周三稍晚公布。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 杜明霞/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为