国际油市：油价因美元走软而上涨，但俄罗斯2月产量持平限制涨势

路透新加坡3月3日 - 油价周五随着美元从数周高点回落而上涨，但俄罗斯2月石油产量持平，暗示全球减产协议执行情况较弱，令油价涨势受限。

0559 GMT，布兰特原油期货涨0.08美元或0.2%，至每桶55.16美元，上日则收跌1.28美元或2.3%。

美国原油期货涨0.07美元，或0.1%，至每桶52.68美元，周四曾跌至2月9日以来最低。该美国指标油价过去三个交易日均收跌。

美元周四走高。

“昨晚的美元走势真正撼动了市场--所有市场都有震荡，不仅是油市，”悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示。

俄罗斯能源部数据显示，俄罗斯2月石油产量与1月持平，在每日1,111万桶。