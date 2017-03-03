国际油市：油价因美元走软而上涨，但俄罗斯2月产量持平限制涨势

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月3日 - 油价周五随着美元从数周高点回落而上涨，但俄罗斯2月石油产量持平，暗示全球减产协议执行情况较弱，令油价涨势受限。
0559 GMT，布兰特原油期货涨0.08美元或0.2%，至每桶55.16美元，上日则收跌1.28美元或2.3%。
美国原油期货涨0.07美元，或0.1%，至每桶52.68美元，周四曾跌至2月9日以来最低。该美国指标油价过去三个交易日均收跌。
美元周四走高。
“昨晚的美元走势真正撼动了市场--所有市场都有震荡，不仅是油市，”悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示。
俄罗斯能源部数据显示，俄罗斯2月石油产量与1月持平，在每日1,111万桶。
美国官方数据也显示，上周美国原油库存连续第八周上升，至创纪录的5.202亿桶。(完) (编译 侯雪苹/王颖；审校 李爽/许娜)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。