国际油市：油价在交投清淡中微幅下跌，因连涨三周后有少量获利了结

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
* 大部份欧洲主要市场因复活节假期休市
* 美国活跃钻机数连升第13周
* 沙特油长称现在讨论是否延长减产协议为时尚早
路透纽约4月17日 - 油价周一下滑1%，在复活节长周末假期后，市场交投清淡，美国活跃钻机数上升，以及油价连涨三周后有获利了结，拖累油价下滑。
美国能源资料协会(EIA)周一表示，5月美国页岩油产量可望录得逾两年来最大月度增幅，令对美国页岩油增产将损及全球主要产油国限产努力的担忧加重。
Mizuho Americas能源期货部门董事Robert Yawger说，市场状况促使投资者获利了结。投机者在4月11日当周增加了对两大指标原油的看涨押注。
“油市出现超买，所以这些人在当前的水平获利了结，”Yawger说。
指标布兰特原油期货收低0.53美元，报每桶55.36美元。美国原油期货收跌0.53美元，报每桶52.65美元。
今日成交清淡，约有15.2万口布兰特原油合约和约29.6万口美国原油合约成交，不到周四成交量的一半。
欧洲金融市场休市，市场聚焦地缘政治紧张形势。
石油输出国组织(OPEC)将在5月25日会晤，考虑是否将减产协议延长至6月以后。伊朗的言论，为OPEC和非OPEC产油国将延长减产计划燃点希望，但沙特能源部长表示，讨论是否延长减产协议还为时过早。
美国副总统彭斯周一警告朝鲜(北韩)称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，在叙利亚与阿富汗采取的打击行动显示了美国的决心。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未