国际油市：油价在连跌三天后小涨，俄罗斯减产行动停滞

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月3日 - 美国原油价格周五上涨，因市场在油价连跌三日后稍获喘息，但俄罗斯2月石油产量无变动令油价走势受限。
0039 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.10美元，或0.2%至每桶52.71美元。布兰特原油期货尚未开始交易，周四下跌2.3%。
俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照全球减产协议进行减产的努力暂停。
美元上涨也给油价带来了额外的压力。
“原油价格跌至三周低点，因美元走强，以及围绕美国原油库存增加的担忧削弱了投资者的兴趣，”澳新银行在一份报告中说。
美元指数周四升至七周高点。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第八周增加，至5.202亿桶的纪录高点。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，现在说减产协议在6月底到期后是否会延长还为时过早。石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和其他产油国将在未来三个月内就产量政策达成协议。(完) (编译 王琛/汪红英；审校 张涛/龚芳)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。