国际油市：油价在连跌三天后小涨，俄罗斯减产行动停滞

路透新加坡3月3日 - 美国原油价格周五上涨，因市场在油价连跌三日后稍获喘息，但俄罗斯2月石油产量无变动令油价走势受限。

0039 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.10美元，或0.2%至每桶52.71美元。布兰特原油期货尚未开始交易，周四下跌2.3%。

俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照全球减产协议进行减产的努力暂停。

美元上涨也给油价带来了额外的压力。

“原油价格跌至三周低点，因美元走强，以及围绕美国原油库存增加的担忧削弱了投资者的兴趣，”澳新银行在一份报告中说。

美元指数周四升至七周高点。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第八周增加，至5.202亿桶的纪录高点。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，现在说减产协议在6月底到期后是否会延长还为时过早。石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和其他产油国将在未来三个月内就产量政策达成协议。(完) (编译 王琛/汪红英；审校 张涛/龚芳)