国际油市：油价基本持稳，但仍被压制在50美元关口之下

路透新加坡7月20日 - 油价周四基本持稳，守住昨日因美国原油库存下降提振人气而录得的涨幅，在石油输出国组织(OPEC)下周召开重要会议前，分析师提供了利多和利空参半的供应预估。

油价仍被压制在每桶50美元重要关口之下，因市场担心OPEC供应量依然偏高，尽管该组织承诺与一些非OPEC产油国减产。

0512GMT，布兰特原油期货报每桶49.66美元，较上日结算价仅跌0.02美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶47.10美元，较上日收盘跌0.02美元。

布兰特与美国原油期货上日双双跳涨逾1.5%，因报告显示美国上周原油与油品库存下降。

“这两个期货目前都面临一些重要技术阻力，在原油价格走出亮眼的一周涨势后，这可能会让交易员停下来好好想一想，”期货经纪商OANDA的Jeffrey Halley说。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于市场预期，汽油和馏分油库存也大幅下降。

“在过去15周，美国原油库存...有13周下降，而且多数时候降幅大于预期，”期货经纪商Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada指出。

不过他补充称，美国原油库存仍接近历史同期的较高水平。

交易商表示，库存居高不下以及石油输出国组织(OPEC)的产量高企，阻止了油价进一步大幅上涨。(完) (编译 许娜/徐文焰；审校 王颖/蔡美珍)