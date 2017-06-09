国际油市：油价大跌后企稳，但供应过剩问题犹存

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月9日 - 油价周五企稳，本周稍早曾大跌，但证据显示尽管石油输出国组织(OPEC)持续努力透过减产来收紧供应，石油供应仍过剩，这仍然给油价带来压力。
0504 GMT，布兰特原油期货报每桶47.86美元，较上日收盘价持平。布兰特原油较5月25日开盘时的水准仍低了12%。当时OPEC牵头的减产协议被决定延长至2018年。
美国原油期货也基本持平于每桶45.63美元，较5月25日水准低了近11%。
油价下跌是受供应过剩打击，尽管石油输出国组织(OPEC)等产油国已实施减产。
“原油价格正在测试2016年第四季以来低位...尽管上个月产油国将减产180万桶/日的协议延长九个月，”美国券商Jefferies称，并指出美国是油价承压的主要因素。
美国能源资料协会(EIA)本周公布的数据显示，美国原油库存意外升至5.132亿桶，油品库存亦上升。
“这是九周来首次原油库存上升...汽油库存增加330万桶(五周来首次上升)，馏分油库存增加440万桶(为2017年1月以来最大增幅)，”Jefferies称。
Jefferies表示，油品库存目前回到2016年水位，远高于五年区间，并称，这是因为美国汽油及馏分油燃料需求意外放缓所致。(完) (编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为