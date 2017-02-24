国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
0526GMT，美国原油期货持平于每桶54.45美元，周线有望上升约2%，为今年迄今最大周线涨幅。
布兰特原油期货上涨0.03美元至56.61美元，周线有望上涨1.4%左右。
美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，截至2月17日该周，美国原油库存增加56.4万桶，为连续第七周增加，市场预估为增加350万桶。
虽然石油输出国组织(OPEC)似乎坚持遵守了减产协议，但未参与协议的生产商，特别是美国页岩油业者却增加了产量，拉动美国原油库存增加。美国是全球最大石油消费国。
“当前的油价无论是对OPEC还是石油业来说都是不可持续的，”AB Bernstein在周五的报告中指出。“因此，库存势必下降，我们预计这种情况到了春季，也就是季节性库存增加之后，会更为明朗。”
有迹象显示，亚洲已经出现这种情况。据路透周五报导，贸易商在出售马来西亚、新加坡和印尼附近的海上储油。
图表：
布兰特原油料将突破57.26美元阻力：tmsnrt.rs/2lxfIow
美国原油或测试54.90美元的阻力位：tmsnrt.rs/2lQfRnN
(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 王兴亚/孙茉莉)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。