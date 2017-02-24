国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期

路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。

0526GMT，美国原油期货持平于每桶54.45美元，周线有望上升约2%，为今年迄今最大周线涨幅。

布兰特原油期货上涨0.03美元至56.61美元，周线有望上涨1.4%左右。

美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，截至2月17日该周，美国原油库存增加56.4万桶，为连续第七周增加，市场预估为增加350万桶。

虽然石油输出国组织(OPEC)似乎坚持遵守了减产协议，但未参与协议的生产商，特别是美国页岩油业者却增加了产量，拉动美国原油库存增加。美国是全球最大石油消费国。

“当前的油价无论是对OPEC还是石油业来说都是不可持续的，”AB Bernstein在周五的报告中指出。“因此，库存势必下降，我们预计这种情况到了春季，也就是季节性库存增加之后，会更为明朗。”

有迹象显示，亚洲已经出现这种情况。据路透周五报导，贸易商在出售马来西亚、新加坡和印尼附近的海上储油。

图表：

布兰特原油料将突破57.26美元阻力：tmsnrt.rs/2lxfIow

美国原油或测试54.90美元的阻力位：tmsnrt.rs/2lQfRnN