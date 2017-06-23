国际油市：油价小升，但或将录得20年来最差的半年表现

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透新加坡6月23日 - 油价周五小升，稍稍收复本周早些时候录得的巨大跌幅，不过上半年或仍会录得二十年来最差的半年表现，尽管产油国减产。
0222 GMT时，布兰特原油报每桶45.31美元，较前日收盘价上涨0.09美元，或0.2%。
美国原油期货上涨0.10美元或0.2%至每桶42.84美元。
油价今年迄今已经下跌了约20%，尽管OPEC和其他产油国家今年1月开始减产180万桶/日。
这是1997年以来原油表现最差的上半年，当时产量增加和亚洲金融危机导致油价急跌。
目前油市疲弱，是因为人们怀疑OPEC抑制供应过剩的能力。
“市场仍然怀疑OPEC平衡供给的能力，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周五表示。(完) (编译 王洋/张涛；审校 李爽/戴素萍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。