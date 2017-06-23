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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 10:43 BJT

国际油市：油价小升，但或将录得20年来最差的半年表现

路透新加坡6月23日 - 油价周五小升，稍稍收复本周早些时候录得的巨大跌幅，不过上半年或仍会录得二十年来最差的半年表现，尽管产油国减产。

0222 GMT时，布兰特原油报每桶45.31美元，较前日收盘价上涨0.09美元，或0.2%。

美国原油期货上涨0.10美元或0.2%至每桶42.84美元。

油价今年迄今已经下跌了约20%，尽管OPEC和其他产油国家今年1月开始减产180万桶/日。

这是1997年以来原油表现最差的上半年，当时产量增加和亚洲金融危机导致油价急跌。

目前油市疲弱，是因为人们怀疑OPEC抑制供应过剩的能力。

“市场仍然怀疑OPEC平衡供给的能力，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周五表示。(完) (编译 王洋/张涛；审校 李爽/戴素萍)
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