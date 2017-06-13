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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 09:17 BJT

国际油市：油价小幅上涨，因沙特将大幅削减供应

路透新加坡6月13日 - 油价周二小幅上涨，受助于石油输出国组织(OPEC)的领导国沙特阿拉伯声明称，将对客户大规模减少供应，不过美国产量增加意味着市场供应仍然过剩。

0044GMT，布兰特原油期货较上日收盘上涨0.13美元或0.3%，至每桶48.42美元。

美国原油期货也上涨0.13美元或0.3%，至每桶46.21美元。

今年上半年，有人质疑OPEC的减产承诺执行情况，特别是在对亚洲仍保持较高供应的情况下。

沙特官员表示，他们真的在减产，包括7月份对亚洲的石油出口量将减少30万桶/日。不过也有亚洲炼厂表示，他们目前仍获得了足额的配供。

“沙特官员的讲话带来进一步支持，原油价格因此上涨。沙特能源部长法力赫称库存正在下降并且未来三周将加速削减供应，”澳新银行称。

美国活跃钻机数RIG-OL-USA-BHI继续增加，或抵消OPEC减产的努力。美国活跃钻机数增加已经推动美国石油产量C-OUT-T-EIA自2016年中期以来提高了逾10%，达到逾930万桶/日。

总体而言，油市供应依然充裕。(完) (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 徐文焰/李婷仪)
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