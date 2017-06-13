国际油市：油价小幅上涨，因沙特将大幅削减供应

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月13日 - 油价周二小幅上涨，受助于石油输出国组织(OPEC)的领导国沙特阿拉伯声明称，将对客户大规模减少供应，不过美国产量增加意味着市场供应仍然过剩。
0044GMT，布兰特原油期货较上日收盘上涨0.13美元或0.3%，至每桶48.42美元。
美国原油期货也上涨0.13美元或0.3%，至每桶46.21美元。
今年上半年，有人质疑OPEC的减产承诺执行情况，特别是在对亚洲仍保持较高供应的情况下。
沙特官员表示，他们真的在减产，包括7月份对亚洲的石油出口量将减少30万桶/日。不过也有亚洲炼厂表示，他们目前仍获得了足额的配供。
“沙特官员的讲话带来进一步支持，原油价格因此上涨。沙特能源部长法力赫称库存正在下降并且未来三周将加速削减供应，”澳新银行称。
美国活跃钻机数RIG-OL-USA-BHI继续增加，或抵消OPEC减产的努力。美国活跃钻机数增加已经推动美国石油产量C-OUT-T-EIA自2016年中期以来提高了逾10%，达到逾930万桶/日。
总体而言，油市供应依然充裕。(完) (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 徐文焰/李婷仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为