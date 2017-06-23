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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 13:52 BJT

国际油市：油价小涨，但或将录得20年来最差的半年表现

路透新加坡6月23日 - 油价周五小涨，扳回部分本周稍早录得的巨大跌幅，不过上半年或仍会录得20年来最差的半年表现，尽管产油国减产。

0501GMT时，布兰特原油较上日收盘价上涨0.17美元，或0.4%。报每桶45.39美元。

美国原油期货上涨0.17美元或0.4%至每桶42.91美元。

油价今年已下跌20%左右，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头减产。

这是1997年以来原油最差的上半年表现，当时产量增加和亚洲金融危机导致油价急跌。

目前油市疲弱，是因为人们怀疑OPEC抑制供应过剩的能力。

“市场仍然怀疑OPEC平衡市场的能力，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周五表示。

供应过剩的核心问题是，近期OPEC和俄罗斯等传统产油国的减产努力，遭遇了美国的产量激增。

美国石油产量C-OUT-T-EIA同比增逾10%至935万桶/日，接近最大出口国沙特的水平。美国原油产量上升很大程度上是因为页岩油生产激增。

图表：tmsnrt.rs/2s1JDFg

(完) (编译 张若琪/王颖；审校 汪红英/孙国玉)
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