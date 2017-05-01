国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑升温

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。
0032GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货下跌0.12美元至每桶49.21美元，周五收高0.36美元。该合约自周四所及的一个月低位上涨约2%。
布兰特原油期货近月7月合约下跌0.14美元，至51.91美元。
伊朗石油部长周六表示，石油输出国组织(OPEC)和该组织之外产油国对于延长减产协议都给出了积极信号。伊朗自身也支持减产。
OPEC本月将举行会议讨论石油供应政策。
周五公布的一项路透调查预测，如果OPEC及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。
沙特能源大臣法力赫周六表示，中亚就油市和产量水平已有共识。
法力赫稍早已抵达土库曼斯坦，将对中亚国家进行访问，他在推特上称，该地区就坚持减产的必要性已达成协议。
围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势未使油价获得强力支持。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，4月25日当周，基金经理削减美国原油期货和期权净多头部位，这是四周来的首次。(完) (编译 许娜/于春红; 审校 张若琪/戴素萍)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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