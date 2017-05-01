国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑升温

路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。

0032GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货下跌0.12美元至每桶49.21美元，周五收高0.36美元。该合约自周四所及的一个月低位上涨约2%。

布兰特原油期货近月7月合约下跌0.14美元，至51.91美元。

伊朗石油部长周六表示，石油输出国组织(OPEC)和该组织之外产油国对于延长减产协议都给出了积极信号。伊朗自身也支持减产。

OPEC本月将举行会议讨论石油供应政策。

周五公布的一项路透调查预测，如果OPEC及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。

沙特能源大臣法力赫周六表示，中亚就油市和产量水平已有共识。

法力赫稍早已抵达土库曼斯坦，将对中亚国家进行访问，他在推特上称，该地区就坚持减产的必要性已达成协议。

围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势未使油价获得强力支持。