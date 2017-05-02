国际油市：油价小跌，因利比亚原油生产创2014年以来最高

路透东京5月2日 - 油价周二小跌，利比亚生产复苏及美国供应增加，令人们担忧石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动可能不会明显收紧供应过剩的市场。

市场对全球库存缓慢下降失去耐心，已经让油价承压，尽管主要产油国同意2017年上半年减产180万桶/日。

0021GMT，7月布兰特原油期货下跌0.07美元，或0.1%，至每桶51.45美元；周一收低0.53美元。布兰特原油较周四所及一个月低位50.45美元仅上涨约1美元。受利比亚两个主要油田重启的消息打压，布兰特原油周四触及该低位。

纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货跌0.1美元或0.2%，至每桶48.74美元。

利比亚国家石油公司(National Oil Company)表示，产量已突破76万桶/日，为2014年12月以来最高水平，并计划继续提高产量。

OPEC和相关非OPEC产油国将于5月25日召开会议，讨论是否延长减产协议。

美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五表示，美国油企上周活跃钻机数增加九座，达到2015年4月以来最高。美国原油产量C-OUT-T-EIA为2015年8月以来最高。

美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。(完) (编译 许娜/王颖；审校 张荻/徐文焰)