国际油市：油价小跌，因利比亚原油生产创2014年以来最高

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透东京5月2日 - 油价周二小跌，利比亚生产复苏及美国供应增加，令人们担忧石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动可能不会明显收紧供应过剩的市场。
市场对全球库存缓慢下降失去耐心，已经让油价承压，尽管主要产油国同意2017年上半年减产180万桶/日。
0021GMT，7月布兰特原油期货下跌0.07美元，或0.1%，至每桶51.45美元；周一收低0.53美元。布兰特原油较周四所及一个月低位50.45美元仅上涨约1美元。受利比亚两个主要油田重启的消息打压，布兰特原油周四触及该低位。
纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货跌0.1美元或0.2%，至每桶48.74美元。
利比亚国家石油公司(National Oil Company)表示，产量已突破76万桶/日，为2014年12月以来最高水平，并计划继续提高产量。
OPEC和相关非OPEC产油国将于5月25日召开会议，讨论是否延长减产协议。
美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五表示，美国油企上周活跃钻机数增加九座，达到2015年4月以来最高。美国原油产量C-OUT-T-EIA为2015年8月以来最高。
美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。(完) (编译 许娜/王颖；审校 张荻/徐文焰)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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