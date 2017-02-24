国际油市：油价小跌，因美国上周原油库存连续第七周增加

路透东京2月24日 - 美国油价周五下跌，周四公布的政府数据显示，美国上周原油库存连续第七周增加，但因库存增幅低于预期，油价跌势温和。

0048GMT，美国原油期货跌0.13美元或0.2%，报每桶54.32美元。上日收高0.86美元。

布兰特原油期货跌0.13美元或0.2%，报56.45美元。上日结算价上升0.74美元报56.58美元。

美国能源资料协会(EIA)公布，截至2月17日当周，美国原油库存增加56.4万桶。分析师原本预估为增加350万桶。

EIA表示，汽油库存降幅远超乎预期，因炼厂减产。

原油进口减少140万桶/日，出口则增加18.5万桶/日，来到纪录高位120万桶/日，部分是因对亚洲的出口激增。

周四时消息人士对路透表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC联合技术委员会报告1月减产执行率为86%。之前，消息人士称，OPEC执行率逾90%。

尽管OPEC似乎遵守减产协议，但未参与协议的产油国，尤其是美国页岩油探钻业者已增加产量，使得美国的库存有所增加。

AB Bernstein周五在研究报告中称，对OPEC或石油行业来说，当前的油价是难以为继的。严格来说，库存将必须下降，我们预期在季节性增加后，春季会出现更明显的下滑。(完) (编译 杜明霞/戴素萍 审校 许娜/张若琪)