国际油市：油价小跌，因美国上周原油库存连续第七周增加

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透东京2月24日 - 美国油价周五下跌，周四公布的政府数据显示，美国上周原油库存连续第七周增加，但因库存增幅低于预期，油价跌势温和。
0048GMT，美国原油期货跌0.13美元或0.2%，报每桶54.32美元。上日收高0.86美元。
布兰特原油期货跌0.13美元或0.2%，报56.45美元。上日结算价上升0.74美元报56.58美元。
美国能源资料协会(EIA)公布，截至2月17日当周，美国原油库存增加56.4万桶。分析师原本预估为增加350万桶。
EIA表示，汽油库存降幅远超乎预期，因炼厂减产。
原油进口减少140万桶/日，出口则增加18.5万桶/日，来到纪录高位120万桶/日，部分是因对亚洲的出口激增。
周四时消息人士对路透表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC联合技术委员会报告1月减产执行率为86%。之前，消息人士称，OPEC执行率逾90%。
尽管OPEC似乎遵守减产协议，但未参与协议的产油国，尤其是美国页岩油探钻业者已增加产量，使得美国的库存有所增加。
AB Bernstein周五在研究报告中称，对OPEC或石油行业来说，当前的油价是难以为继的。严格来说，库存将必须下降，我们预期在季节性增加后，春季会出现更明显的下滑。(完) (编译 杜明霞/戴素萍 审校 许娜/张若琪)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。