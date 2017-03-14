国际油市：油价徘徊在三个月低点附近，投资者等待重要报告及数据

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透东京3月14日 - 油价周二徘徊在三个月低点附近，投资者等待或能提供全球市场供应过剩情况的重要报告和数据。
0716 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.07美元至每桶48.33美元；上日则收跌0.09美元，并一度触及47.90美元的去年11月底以来最低位。
布兰特原油期货涨0.03美元至每桶51.32美元，周一收跌0.02美元，盘中曾触及50.85美元低点。
两个指标合约在亚洲时段小幅波动。
油价上周大幅下挫，因投资者担心美国原油库存大幅上升，可能阻碍石油输出国组织(OPEC)限产以缓解全球供应过剩的努力。
ClipperData分析师Matt Smith在研究报告中称，“OPEC周二将公布其月度油市报告，周三国际能源署(IEA)也将公布其月度报告，本周市场将非常有看头。”
美国石油协会(API)周二稍晚将公布每周原油和成品油库存数据。
周一公布政府数据显示，美国4月页岩油产量预计将增加10.9万桶/日，至496万桶/日，为10月以来最大增幅。(完) (编译 许娜/李爽 审校 高琦/于春红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。