国际油市：油价徘徊在三个月低点附近，投资者等待重要报告及数据

路透东京3月14日 - 油价周二徘徊在三个月低点附近，投资者等待或能提供全球市场供应过剩情况的重要报告和数据。

0716 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.07美元至每桶48.33美元；上日则收跌0.09美元，并一度触及47.90美元的去年11月底以来最低位。

布兰特原油期货涨0.03美元至每桶51.32美元，周一收跌0.02美元，盘中曾触及50.85美元低点。

两个指标合约在亚洲时段小幅波动。

油价上周大幅下挫，因投资者担心美国原油库存大幅上升，可能阻碍石油输出国组织(OPEC)限产以缓解全球供应过剩的努力。

ClipperData分析师Matt Smith在研究报告中称，“OPEC周二将公布其月度油市报告，周三国际能源署(IEA)也将公布其月度报告，本周市场将非常有看头。”

美国石油协会(API)周二稍晚将公布每周原油和成品油库存数据。