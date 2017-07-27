国际油市：油价徘徊在八周高位略下方，因美国原油库存减少

路透新加坡7月27日 - 原油价格周四徘徊在八周高位略下方，因投资者寄望美国库存降幅大于预期将削减全球过剩供应。

0536GMT时，布兰特原油期货跌0.16美元或0.3%，至每桶50.81美元，昨日曾上涨约1.5%。

美国原油期货跌0.13美元，或0.3%，至每桶48.62美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存大幅下滑，因炼油活动畅旺及出口上扬，汽油和馏分油库存下降幅度也大于预期。

EIA公布，截至7月21日为止的一周，美国原油库存下降720万桶，远多于市场预估的减少260万桶。

“这已是总体石油库存连续第四周下降，而每年这个时节通常是库存上升的时候，”PIRA Energy石油分析师Jenna Delaney称。

在低油价拖累下，美国页岩油生产商Hess Corp、Anadarko Petroleum和Whiting Petroleum等本周宣布削减今年支出的计划。

本周稍早沙特阿拉伯计划限制其8月原油出口量，也为市场长期供应过剩情况将迈向平衡的乐观看法提供支撑。

此外，石油输出国组织(OPEC)成员国科威特与阿联酋也承诺减少出口。

“全球供应过剩的情况仍继续在缩窄当中，”新加坡华侨银行表示。

不过分析师表示，油价上涨空间有限，因近期涨势可能鼓励增产，尤其是低成本的美国页岩油厂商。(完) (编译/审校 于春红/刘秀红/艾茂林)