国际油市：油价微涨，受供应收紧以及中东紧张局势支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月5日 - 油价周一微涨，因沙特现货石油价格上涨以及石油输出国组织(OPEC)供应出现减少迹象，盖过了美国产量持续上升的影响。
交易员称，中东的紧张局势也推高了期货价格。中东的沙特、埃及和巴林均与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义。
0308 GMT，布兰特原油期货报每桶50.21美元，上涨0.26美元，或0.5%。
美国原油期货上涨0.24美元或0.5%，报每桶47.90美元。
交易员表示，油价从实物原油市场趋紧中获得支撑。
沙特阿美周日调高对亚洲、西北欧和美国所有主要地区供应的7月阿拉伯轻质原油价格。
这一价格信号与其他迹象显示，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力正开始影响实际供应。
汤森路透Eikon数据显示，OPEC在5月对全球各地客户的供应量为2,430万桶/日，低于4月的2,480万桶/日，也低于今年前五个月的均值2,510万桶/日。
OPEC在2016年最后三个月的出货量平均为2,640万桶/日。
尽管如此，与5月25日OPEC宣布将延长减产时价位相比，布兰特原油期货仍下跌逾8%。
“投资者仍然怀疑OPEC让油市恢复平衡的能力，有更多迹象表明美国石油产量增加，原油价格继续承压，”澳新银行周一表示。
截至6月2日当周，美国活跃钻机数增加11座至733座，为2015年4月以来最高。(完) (编译 李春喜/汪红英；审校 张荻/蔡美珍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为