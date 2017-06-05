国际油市：油价微涨，受供应收紧以及中东紧张局势支撑

路透新加坡6月5日 - 油价周一微涨，因沙特现货石油价格上涨以及石油输出国组织(OPEC)供应出现减少迹象，盖过了美国产量持续上升的影响。

交易员称，中东的紧张局势也推高了期货价格。中东的沙特、埃及和巴林均与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义。

0308 GMT，布兰特原油期货报每桶50.21美元，上涨0.26美元，或0.5%。

美国原油期货上涨0.24美元或0.5%，报每桶47.90美元。

交易员表示，油价从实物原油市场趋紧中获得支撑。

沙特阿美周日调高对亚洲、西北欧和美国所有主要地区供应的7月阿拉伯轻质原油价格。

这一价格信号与其他迹象显示，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力正开始影响实际供应。

汤森路透Eikon数据显示，OPEC在5月对全球各地客户的供应量为2,430万桶/日，低于4月的2,480万桶/日，也低于今年前五个月的均值2,510万桶/日。

OPEC在2016年最后三个月的出货量平均为2,640万桶/日。

尽管如此，与5月25日OPEC宣布将延长减产时价位相比，布兰特原油期货仍下跌逾8%。

“投资者仍然怀疑OPEC让油市恢复平衡的能力，有更多迹象表明美国石油产量增加，原油价格继续承压，”澳新银行周一表示。