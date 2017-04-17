国际油市：油价微跌市场交投淡静，之前朝鲜试射导弹失败

路透东京4月17日 - 原油期货价格周一小幅下跌，受复活节假日影响，市场交投清淡，投资者消化油价连续三周录得周线上涨，以及朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。

0047GMT，指标布兰特原油期货下跌0.18美元至每桶55.71美元。周四主要市场休市前，结算价涨0.03美元至每桶55.89美元。

美国原油也下跌0.18美元至每桶53美元，周四上涨0.07美元至每桶53.18美元。

这两个指标合约在复活节假期前夕双双连续第三周收高，其中布兰特原油涨1.2%，美国西德克萨斯中质油则涨1.8%。

本周开局走势疲弱，市场受朝鲜地缘政治紧张局势加剧影响。朝鲜周日进行的导弹试射活动失败，几乎一发射就爆炸。

美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，美国与其盟国及中国正在合作研究一系列选项，以回应朝鲜(北韩)最新一次失败的导弹试射，强调他所称的国际行动共识。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)上周四称，截至4月13日一周，美国活跃钻机增加11座至683座。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 王颖)