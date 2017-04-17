国际油市：油价微跌市场交投淡静，之前朝鲜试射导弹失败

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一小幅下跌，受复活节假日影响，市场交投清淡，投资者消化油价连续三周录得周线上涨，以及朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
0047GMT，指标布兰特原油期货下跌0.18美元至每桶55.71美元。周四主要市场休市前，结算价涨0.03美元至每桶55.89美元。
美国原油也下跌0.18美元至每桶53美元，周四上涨0.07美元至每桶53.18美元。
这两个指标合约在复活节假期前夕双双连续第三周收高，其中布兰特原油涨1.2%，美国西德克萨斯中质油则涨1.8%。
本周开局走势疲弱，市场受朝鲜地缘政治紧张局势加剧影响。朝鲜周日进行的导弹试射活动失败，几乎一发射就爆炸。
美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，美国与其盟国及中国正在合作研究一系列选项，以回应朝鲜(北韩)最新一次失败的导弹试射，强调他所称的国际行动共识。
能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)上周四称，截至4月13日一周，美国活跃钻机增加11座至683座。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 王颖)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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