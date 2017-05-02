国际油市：油价微跌，因产量增长加剧供应过剩担忧

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透东京5月2日 - 油价周二微跌，因产量增长令人担忧石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动或许不会令供应过剩的市场明显收紧。
市场对缓慢的库存下降缺乏耐心，令油价受到打压，即便主要产油国同意在2017年上半年减产180万桶/日。
美国原油库存料将连续第四周下降，3月底曾触及纪录高位。根据路透计算，库存仍较年底时的水平高出10%左右。
0631GMT，伦敦布兰特原油7月合约跌0.18美元或0.4%，报每桶51.34美元，周一结算价下跌0.53美元。布兰特原油上周触及一个月低位50.45美元，受利比亚两个主要油田重启的消息打压。
纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期跌0.20美元或0.4%，报每桶48.64美元。
数据显示俄罗斯4月原油产量从3月的1,105万桶/日小幅下降至1,100万桶/日，为油价提供了一些支撑。
石油输出国组织(OPEC)和相关非OPEC产油国将于5月25日召开会议，讨论是否延长减产协议。
“供应过剩现象非常突出，尤其是在欧洲，这正在压抑布兰特原油的涨势，”经纪公司冈藤商事驻东京的Kaname Gokon表示，“总体来看，需求正在减弱，而库存则不断增长。”(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王颖/艾茂林)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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