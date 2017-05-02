国际油市：油价微跌，因产量增长加剧供应过剩担忧

路透东京5月2日 - 油价周二微跌，因产量增长令人担忧石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动或许不会令供应过剩的市场明显收紧。

市场对缓慢的库存下降缺乏耐心，令油价受到打压，即便主要产油国同意在2017年上半年减产180万桶/日。

美国原油库存料将连续第四周下降，3月底曾触及纪录高位。根据路透计算，库存仍较年底时的水平高出10%左右。

0631GMT，伦敦布兰特原油7月合约跌0.18美元或0.4%，报每桶51.34美元，周一结算价下跌0.53美元。布兰特原油上周触及一个月低位50.45美元，受利比亚两个主要油田重启的消息打压。

纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期跌0.20美元或0.4%，报每桶48.64美元。

数据显示俄罗斯4月原油产量从3月的1,105万桶/日小幅下降至1,100万桶/日，为油价提供了一些支撑。

石油输出国组织(OPEC)和相关非OPEC产油国将于5月25日召开会议，讨论是否延长减产协议。

“供应过剩现象非常突出，尤其是在欧洲，这正在压抑布兰特原油的涨势，”经纪公司冈藤商事驻东京的Kaname Gokon表示，“总体来看，需求正在减弱，而库存则不断增长。”(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王颖/艾茂林)