国际油市：油价扳回部分跌幅，但供应过剩仍重压市场

路透新加坡4月20日 - 油价继上日大跌后在周四收复部分失地，因科威特称预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将在今年年中之后延长。
0715GMT，布兰特原油期货报每桶53.34美元，较上日收盘价涨0.41美元或0.77%。
美国原油期货涨0.32美元或0.63%，至每桶50.76美元。
交易商称，石油输出国组织(OPEC)成员国沙特和科威特表示，OPEC与包括俄罗斯在内的其它产油国的减产行动或将延长至6月以后，这番评论带动油价上涨。
交易商称，美国能源资料协会(EIA)数据显示上周美国商业原油库存C-STK-T-EIA下降100万桶至5.3234亿桶，亦对油价构成支撑。
美国原油和布兰特原油价格上日均重挫逾3.5%，因此前报告显示汽油库存激增且美国原油产量增至925万桶/日，自2016年中以来增加近10%。
尽管炼厂产量增加，汽油库存反季节地增加150万桶。
交易商称，美国原油产量增加令人担心石油供应过剩局面将延续，而汽油库存跳增暗示需求迟滞。
总体而言，全球石油市场仍供应过剩，沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。
中国的燃料供应过剩局面仍在持续，有迹象表明中国炼厂的原油进口创下纪录，所加工的汽柴油等成品油超出了中国自身的消耗量。(完) (编译 艾茂林/王琛；审校 杜明霞/张明钧)