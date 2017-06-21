国际油市：油价持于数月低点，受供应过剩忧虑打压

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透东京6月21日 - 油价周三持于数月低位附近，有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。
0651GMT时，布兰特原油期货持平于每桶46.02美元。该合约周二下跌近2%，创下11月以来的最低结算价。
美国8月原油期货涨0.04美元至每桶43.55美元，盘中多数时间微微下跌，周二跌逾2%，至9月以来最低水准。
石油输出国组织(OPEC)及其他产油国的减产协议执行率，在5月达到最高。
“油价缺乏正面反应，暗示市场人士并不太相信，在美国页岩油供应持续上升之际，OPEC的努力短期内将明显协助支撑油价，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada称。
“除非我们见到原油库存出现明显减少，否则不能排除油价短期进一步下跌的可能性，”他称。
美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，但汽油和馏分油库存增加。
官方库存报告将于周三1430 GMT公布。(完) (编译 于春红/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。