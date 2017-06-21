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货币新闻 | 2017年 6月 21日 星期三 15:07 BJT

国际油市：油价持于数月低点，受供应过剩忧虑打压

路透东京6月21日 - 油价周三持于数月低位附近，有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。

0651GMT时，布兰特原油期货持平于每桶46.02美元。该合约周二下跌近2%，创下11月以来的最低结算价。

美国8月原油期货涨0.04美元至每桶43.55美元，盘中多数时间微微下跌，周二跌逾2%，至9月以来最低水准。

石油输出国组织(OPEC)及其他产油国的减产协议执行率，在5月达到最高。

“油价缺乏正面反应，暗示市场人士并不太相信，在美国页岩油供应持续上升之际，OPEC的努力短期内将明显协助支撑油价，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada称。

“除非我们见到原油库存出现明显减少，否则不能排除油价短期进一步下跌的可能性，”他称。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，但汽油和馏分油库存增加。

官方库存报告将于周三1430 GMT公布。(完) (编译 于春红/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦)
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