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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 09:28 BJT

国际油市：油价接近六个月低位，受累于全球供应过剩

路透新加坡6月16日 - 油价周五早盘下跌，距六个月低位不远，因供应持续过剩打压市场，尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产。

0045GMT，布兰特原油期货下跌0.06美元，或0.1%，至每桶46.86美元。

美国原油期货下跌0.08美元，或0.2%，至每桶44.38美元。

两种指标油价自5月末以来均下跌超过13%，当时以石油输出国组织(OPEC)为首的产油国决定延长减产协议九个月至2018年第一季结束。

尽管OPEC承诺减产，但石油供应仍然高企，并且美国产量增加，导致油价下跌。

“美国石油产量...增加，油轮追踪数据也显示OPEC出口依然强劲，”澳新银行称。

包括俄罗斯和美国在内的其他产油国的出口和产量维持高位，也造成了供应持续过剩。

据行业消息人士和路透测算显示，俄罗斯第三季通过输油管的石油出口料为6,120万吨(约合500万桶/日)，第二季为6,050万吨。

加上油轮出口，俄罗斯第三季石油出口总计料超过900万桶/日。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 陈宗琦/戴素萍)
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