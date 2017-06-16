国际油市：油价接近六个月低位，受累于全球供应过剩

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月16日 - 油价周五早盘下跌，距六个月低位不远，因供应持续过剩打压市场，尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产。
0045GMT，布兰特原油期货下跌0.06美元，或0.1%，至每桶46.86美元。
美国原油期货下跌0.08美元，或0.2%，至每桶44.38美元。
两种指标油价自5月末以来均下跌超过13%，当时以石油输出国组织(OPEC)为首的产油国决定延长减产协议九个月至2018年第一季结束。
尽管OPEC承诺减产，但石油供应仍然高企，并且美国产量增加，导致油价下跌。
“美国石油产量...增加，油轮追踪数据也显示OPEC出口依然强劲，”澳新银行称。
包括俄罗斯和美国在内的其他产油国的出口和产量维持高位，也造成了供应持续过剩。
据行业消息人士和路透测算显示，俄罗斯第三季通过输油管的石油出口料为6,120万吨(约合500万桶/日)，第二季为6,050万吨。
加上油轮出口，俄罗斯第三季石油出口总计料超过900万桶/日。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 陈宗琦/戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为