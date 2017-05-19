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货币新闻 | 2017年 5月 19日 星期五 08:39 BJT

国际油市：油价攀升，因寄望减产协议将延长

路透东京5月19日 - 油价周五盘初上涨，因市场愈发乐观地认为主要产油国将延长减产协议，以抑制原油市场持续供应过剩局面。指标原油价格料连续第二周上扬。

0006GMT，布兰特原油涨0.12美元报每桶52.63美元，周四结算价涨0.5%。该合约本周有望涨3.5%，为连续第二周周线上扬。

美国原油升0.14美元报每桶49.49美元，上日收盘报49.35美元，为4月26日以来最高收位。该合约本周或涨3.4%。

近几周油价一直在窄幅区间波动，因美国产出增长抵消了石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国减产效应。

但市场观察人士愈发认为，OPEC、俄罗斯和其他主要产油国将把减产协议延至2018年3月末。美国油企没有签署任何限产协议。

OPEC和其他产油国5月25日将在越南开会，决定产出政策。

俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)执行长谢琴周四称将落实和OPEC达成的减产协议。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚/陈宗琦)
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