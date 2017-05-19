国际油市：油价攀升，因寄望减产协议将延长

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透东京5月19日 - 油价周五盘初上涨，因市场愈发乐观地认为主要产油国将延长减产协议，以抑制原油市场持续供应过剩局面。指标原油价格料连续第二周上扬。
0006GMT，布兰特原油涨0.12美元报每桶52.63美元，周四结算价涨0.5%。该合约本周有望涨3.5%，为连续第二周周线上扬。
美国原油升0.14美元报每桶49.49美元，上日收盘报49.35美元，为4月26日以来最高收位。该合约本周或涨3.4%。
近几周油价一直在窄幅区间波动，因美国产出增长抵消了石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国减产效应。
但市场观察人士愈发认为，OPEC、俄罗斯和其他主要产油国将把减产协议延至2018年3月末。美国油企没有签署任何限产协议。
OPEC和其他产油国5月25日将在越南开会，决定产出政策。
俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)执行长谢琴周四称将落实和OPEC达成的减产协议。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚/陈宗琦)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。