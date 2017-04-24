国际油市：油价收复失地，但市场依然承压

路透新加坡4月24日 - 油价上周大跌后周一收复失地，受石油输出国组织(OPEC)将把减产协议延长至2017年年底的预期推动，但美国钻探活动升温限制油价涨势。

0649GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货期货涨0.32美元或0.64%，但仍低于上周五跌穿的50美元，报在每桶49.84美元。

布兰特原油期货涨0.35美元或0.67%，至每桶52.31美元。

美国钻探商连续第14周增加活跃钻机数，延续持续了11个月的复苏态势。这料将提振美国5月页岩油产量创下逾两年来最大月度增幅。

在这一数据发布后，高盛发布报告称，“自从2016年5月27日低位以来，产油商已在美国新增372个钻机(+118%)”。

美国原油产量C-OUT-T-EIA约925万桶/日，较2016年中以来增长近10%，逼近OPEC最大石油出口国沙特的产量。

“WTI油价已跌回每桶50美元以下，因为自OPEC减产以来石油库存仍不见下降，这说明其减产力度并不足以带来供需再平衡，也无法给油价带来足够支撑，”Rivkin Securities投资分析师William O'Loughlin在周一发布的报告中称。

布兰特及WTI原油指标价格自去年底以来均已跌逾7.5%。

为遏制油价进一步下跌，知情人士说，OPEC和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。