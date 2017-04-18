国际油市：油价涨跌互见，美国政府报告显示产量上升

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
0058 GMT，指标布兰特原油期货 上涨0.05美元，报每桶55.41美元。周一下滑0.53美元至55.36美元，此前已连涨三周。
美国原油下跌0.01美元，报每桶52.64美元。上日结算下跌0.53美元至每桶52.65美元。
复活节假期前，美国指标油价至上周四已经连涨三周。
政府周一公布的数据显示，5月美国页岩油有望创下逾两年最大单月产量增幅，因生产商鉴于油价保持在每桶50美元之上，加快了开采步伐。
美国能源资料协会(EIA)公布，美国5月页岩油产量预计将增加12.3万桶/日，至519万桶/日。
石油输出国组织(OPEC)将在5月25日举行会议，讨论将减产期限延长到6月之后，以化解导致油价低迷近三年的过多供应。
但沙特能源大臣称讨论是否延长减产协议为时尚早。 (编译 李婷仪/孙国玉；审校 王丽鑫/戴素萍)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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