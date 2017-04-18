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货币新闻 | 2017年 4月 18日 星期二 09:40 BJT

国际油市：油价涨跌互见，美国政府报告显示产量上升

路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。

0058 GMT，指标布兰特原油期货 上涨0.05美元，报每桶55.41美元。周一下滑0.53美元至55.36美元，此前已连涨三周。

美国原油下跌0.01美元，报每桶52.64美元。上日结算下跌0.53美元至每桶52.65美元。

复活节假期前，美国指标油价至上周四已经连涨三周。

政府周一公布的数据显示，5月美国页岩油有望创下逾两年最大单月产量增幅，因生产商鉴于油价保持在每桶50美元之上，加快了开采步伐。

美国能源资料协会(EIA)公布，美国5月页岩油产量预计将增加12.3万桶/日，至519万桶/日。

石油输出国组织(OPEC)将在5月25日举行会议，讨论将减产期限延长到6月之后，以化解导致油价低迷近三年的过多供应。

但沙特能源大臣称讨论是否延长减产协议为时尚早。 (编译 李婷仪/孙国玉；审校 王丽鑫/戴素萍)
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