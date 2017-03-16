国际油市：油价续涨，受美国原油库存下降提振

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透东京3月16日 - 原油价格周四在亚洲交易时段上涨，延续上日涨势，之前公布的官方数据显示，美国原油库存从纪录高点回落。
油价周三跳涨，因一系列市场报告和官方数据令人憧憬，持续近三年的国际油市供应过剩局面将终结，尽管要慢于很多人之前的预期。
0010GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.28美元或0.6%至每桶49.14美元，上日跳涨2.4%，结算价报每桶48.86美元，为八日以来首次上涨。
布兰特原油期货涨0.34美元，或0.7%，至每桶52.15美元。周三上涨1.7%，为七日来首次上涨。
自从石油输出国组织(OPEC)等国去年年底达成减产协议以来，这些指标油价已脱离最低水平；但由于库存依然高企，最初的涨势有所消退。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存在九周连增后下降，因进口减少；汽油和馏分油库存降幅也超过预期。
EIA公布，上周美国原油库存减少23.7万桶，市场预估为增加370万桶。
油市多头还因国际能源署(IEA)石油月报受到鼓舞，月报称今年上半年需求应能超过供应。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 戴素萍/张若琪)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。