国际油市：油价续涨，受美国原油库存下降提振

路透东京3月16日 - 原油价格周四在亚洲交易时段上涨，延续上日涨势，之前公布的官方数据显示，美国原油库存从纪录高点回落。

油价周三跳涨，因一系列市场报告和官方数据令人憧憬，持续近三年的国际油市供应过剩局面将终结，尽管要慢于很多人之前的预期。

0010GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.28美元或0.6%至每桶49.14美元，上日跳涨2.4%，结算价报每桶48.86美元，为八日以来首次上涨。

布兰特原油期货涨0.34美元，或0.7%，至每桶52.15美元。周三上涨1.7%，为七日来首次上涨。

自从石油输出国组织(OPEC)等国去年年底达成减产协议以来，这些指标油价已脱离最低水平；但由于库存依然高企，最初的涨势有所消退。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存在九周连增后下降，因进口减少；汽油和馏分油库存降幅也超过预期。

EIA公布，上周美国原油库存减少23.7万桶，市场预估为增加370万桶。