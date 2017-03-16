国际油市：油价续涨，因美国库存减少

路透东京3月16日 - 原油价格周四上涨，延续昨日涨势。此前官方政府数据显示，美国库存从纪录高位滑落。

油价周三劲扬，因有一系列市场报告和官方数据显示，持续近三年的全球供应过剩局面有望结束，不过进度要比许多人原本预期的要慢。

美联储一如预期升息，但没有暗示将加快进一步升息的步伐，亦给油市带来支撑。

0541GMT时，美国原油期货涨0.29美元，或0.6%，至每桶49.15美元，前一交易日收高2.4%，为八日以来首次上涨。

布兰特原油期货升0.34美元，或0.7%，至每桶52.15美元，周三收高1.7%，创下七个交易日来的首次上涨。

自从石油输出国组织(OPEC)产油国去年年底达成减产协议以来，这些指标油价已脱离最低水平；但由于库存依然高企，最初的涨势有所消退。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存在九周连增后下降，因进口减少；汽油和馏分油库存降幅也超过预期。

EIA公布，上周美国原油库存减少23.7万桶，市场预估为增加371万桶。

石油交易商密切关注库存数据，他们急于确定OPEC在11月达成的减产协议是否减轻全球供应过剩状况。