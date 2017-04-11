国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升

路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。

0510GMT，布兰特原油期货较上收盘价跌0.04美元或0.1%至每桶55.94美元，稍早曾触及3月7日以来高点56.16美元。

美国原油跌0.08美元或0.15%至每桶53.00美元，稍早升至五周高点53.23美元。

布兰特油价过去六个交易日均上涨，美国原油价格也在过去五日上扬。

“我们已进入到本轮涨势的高风险阶段。上涨时间比较长了，”CMC Markets驻悉尼的首席市场分析师Ric Spooner称。

“在周四亚洲时段早间美国库存数据公布之前，如果出现一些平仓操作，我一点也不会意外，”他表示，并指出当前油价已对页岩油生产商产生吸引。

但油市之前受益于美国导弹袭击叙利亚、及利比亚最大油田生产再度中断引发的吃紧局面。

利比亚石油业一位消息人士称，Sharara油田周日关闭，此前一组织堵住了连接一个石油终端的管道。该油田此前刚刚结束为期一周的生产中断，在4月初复产。

生产中断助涨了上周稍晚因美国向叙利亚政府空军基地发射导弹带动的升势。

虽然叙利亚石油产量较小，但中东地区石油产量占全球产量的逾四分之一。