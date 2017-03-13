国际油市：油价触及三个月低点，因美国活跃钻机数增加

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透首尔3月13日 - 油价周一跌至三个月以来的最低位，受美国活跃钻机数持续增加拖累，尽管石油输出国组织(OPEC)努力抑制原油产量。
0553 GMT，布兰特原油跌0.39美元或0.8%，报每桶50.98美元，创下去年11月30日以来的最低，上个交易日则收跌1.6%至51.37美元。
美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.45美元或0.9%，至每桶48.04美元，亦创下去年11月30日以来的最低。
布兰特原油料将连续第五日下跌，为11月4日结束的六日连跌以来最长时间的连跌走势。在此轮连续下跌过程中，油价下滑了8.8%，为2016年6月中旬以来的最差表现。
美国原油料将第六日下滑，该油价本轮已经下跌9.8%。
价格下滑是因美国钻探活动升温，活跃钻机数增加，且美国原油库存已升至历史高位。
贝克休斯(Baker Hughes)周五表示，美国石油企业活跃钻机数连续第八周上升，因能源公司增加支出，以利用之前原油价格反弹的机会获利。
“市场仍在消化库存大幅增加的影响，油价今日可能仍将承受压力，”澳新银行在报告中表示。
根据商品期货交易委员会(CFTC)上周五的数据，截至3月7日当周，对冲基金和其他货币基金纷纷削减美国原油期货期权净多仓。
美国升息或将提振美元。(完) (编译 侯雪苹/王颖；审校 于春红/白云)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。