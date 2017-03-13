国际油市：油价触及三个月低点，因美国活跃钻机数增加

路透首尔3月13日 - 油价周一跌至三个月以来的最低位，受美国活跃钻机数持续增加拖累，尽管石油输出国组织(OPEC)努力抑制原油产量。

0553 GMT，布兰特原油跌0.39美元或0.8%，报每桶50.98美元，创下去年11月30日以来的最低，上个交易日则收跌1.6%至51.37美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.45美元或0.9%，至每桶48.04美元，亦创下去年11月30日以来的最低。

布兰特原油料将连续第五日下跌，为11月4日结束的六日连跌以来最长时间的连跌走势。在此轮连续下跌过程中，油价下滑了8.8%，为2016年6月中旬以来的最差表现。

美国原油料将第六日下滑，该油价本轮已经下跌9.8%。

价格下滑是因美国钻探活动升温，活跃钻机数增加，且美国原油库存已升至历史高位。

贝克休斯(Baker Hughes)周五表示，美国石油企业活跃钻机数连续第八周上升，因能源公司增加支出，以利用之前原油价格反弹的机会获利。

“市场仍在消化库存大幅增加的影响，油价今日可能仍将承受压力，”澳新银行在报告中表示。

根据商品期货交易委员会(CFTC)上周五的数据，截至3月7日当周，对冲基金和其他货币基金纷纷削减美国原油期货期权净多仓。