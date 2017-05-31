国际油市：油价走低，因利比亚和美国增产破坏联合减产努力

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月31日 - 油价周三下跌，美国增加产量之际，利比亚也在增产，加剧了产量过剩疑虑。美国增产削弱了石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动效果。
0523 GMT，布兰特原油报每桶51.59美元，下跌0.25美元或0.5%。
美国原油报每桶49.34美元，下跌0.32美元或0.6%。
交易员称，油价下跌是因为在美国产量已然增加的情况下，利比亚的产量也出现增加。
据利比亚国有油企National Oil Corporation周一表示，该国本周的石油日产量料升至80万桶。
“昨晚利比亚和(美国)页岩油产量似乎占据了交易员的脑海，这与我的感受一致，这全都是因为库存以及当前相关的油市供应过剩，”AxiTrader的首席市场分析师Greg McKenna称。
利比亚是OPEC成员国，但享有减产豁免权。
分析师称，为了遏制全球供应过剩，需要消化油满为患的库存。
“当前库存至少比2011-15年的平均水平多出1.7亿桶。因此当未来几周库存接近那个平均水平时就可以说比较乐观了，”能源咨询机构Trifecta的管理人士Sukrit Vijayakar称。(完) (编译 王兴亚/孙国玉；审校 张若琪/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为