国际油市：油价走低，因利比亚和美国增产破坏联合减产努力

路透新加坡5月31日 - 油价周三下跌，美国增加产量之际，利比亚也在增产，加剧了产量过剩疑虑。美国增产削弱了石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动效果。

0523 GMT，布兰特原油报每桶51.59美元，下跌0.25美元或0.5%。

美国原油报每桶49.34美元，下跌0.32美元或0.6%。

交易员称，油价下跌是因为在美国产量已然增加的情况下，利比亚的产量也出现增加。

据利比亚国有油企National Oil Corporation周一表示，该国本周的石油日产量料升至80万桶。

“昨晚利比亚和(美国)页岩油产量似乎占据了交易员的脑海，这与我的感受一致，这全都是因为库存以及当前相关的油市供应过剩，”AxiTrader的首席市场分析师Greg McKenna称。

利比亚是OPEC成员国，但享有减产豁免权。

分析师称，为了遏制全球供应过剩，需要消化油满为患的库存。

“当前库存至少比2011-15年的平均水平多出1.7亿桶。因此当未来几周库存接近那个平均水平时就可以说比较乐观了，”能源咨询机构Trifecta的管理人士Sukrit Vijayakar称。(完) (编译 王兴亚/孙国玉；审校 张若琪/白云)