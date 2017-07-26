国际油市：油价走坚，因市场预期美国库存下滑

路透新加坡7月26日 - 国际油价周三走坚，守于上日触及的八周高点附近，因市场预期美国石油库存下滑，此外，页岩油产量升势亦显示放缓迹象。

0617GMT，布兰特原油期货上涨0.41美元，或0.8%，至每桶50.61美元，周二时大涨逾3%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.49美元，或1%，至每桶48.38美元。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油和汽油库存骤降，降幅远超预期，因炼厂增产。汽油库存增加，但馏分油库存下降。

7月21日止当周的原油库存减少1,020万桶，至4.87亿桶，分析师原预估为减少260万桶。

沙特阿拉伯周一宣布将在8月限制出口量在660万桶/日以内，较上年同期下降近100万桶/日。这一消息令油市受到提振。

“该消息令市场益发预期，库存将会进一步下降，”澳新银行在一份调查报告中称。

尼日利亚也同意参与限产活动，一旦该国产量达到180万桶每日，就将把产量维持在该水准或从这一水准下调。

不过CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner认为，当前油价涨势可能被限制在每桶50-55美元区间内。(完) (编译 蔡美珍/徐文焰；审校 于春红)