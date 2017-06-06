国际油市：油价走疲，市场忧心中东国家内讧将影响减产计划

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月6日 - 国际油价周二在低位震荡，布兰特原油守于50美元下方，因市场担心卡塔尔与数个阿拉伯国家之间的政治冲突，可能削弱石油输出国组织(OPEC)收紧油市供给的努力。
交易员称，美国石油产量持续增加，亦拖累指标原油价格。
0658GMT，布兰特原油报每桶49.53美元，较上日收盘上涨0.06美元，或0.1%。但与5月25日产油国延长减产协议时的水准相比，布兰特原油目前仍下跌约8%。
美国原油期货上涨0.05美元或0.1%，报每桶47.45美元，但从5月25日开盘以来跌了约7%。
多个阿拉伯国家周一与卡塔尔断交，指责后者支持伊斯兰武装分子和伊朗。
分析师表示，当前的争端比2014年出现的类似情况更严重。
“反对卡塔尔的联盟采取的举措暗示，他们承诺要迫使卡塔尔完全改变政策，或为卡塔尔政府领导层调整创造环境...如果(卡塔尔)不让步，沙特及其盟友不会接受，”政治风险咨询机构Eurasia Group在一份报告中说。
卡塔尔的原油产能约为62万桶/日，是石油输出国组织(OPEC)产量最小的国家之一，但OPEC内部关系紧张可能削弱旨在支撑油价的限产协议的执行力度。
交易员称，尽管卡塔尔是个相对较小的产油国，但其他OPEC成员国可能将此举当成停止限制自身产量的一个原因。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 于春红/李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为