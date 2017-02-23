国际油市：油价走高近1%，行业数据显示美国原油库存意外下降

路透东京2月23日 - 原油期货周四涨近1%，之前公布的行业数据显示，美国原油库存因进口下滑而意外下降，这支持全球供应过剩局面正在结束的观点。

美国原油4月合约涨0.50美元或0.9%，至每桶54.09美元。

布兰特原油涨0.51美元或0.9%，报56.35美元。但这两种指标原油期货仍稳居近期窄幅区间之内。

美国石油协会(API)周三公布的数据显示，在截至2月17日的当周，美国原油库存减少88.4万桶，至5.127亿桶。分析师预估为为增加350万桶。

这增强了市场的乐观情绪。本周稍早，石油输出国组织(OPEC)表示，与俄罗斯等其他产油国达成的减产协议执行率很高。

但三菱商事驻东京的油市风险经理Tony Nunan表示，油价若想突破近期的交易区间，市场还需要见到OPEC石油库存下降的迹象。

OPEC消息人士周三表示，参与全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今执行率至少达到60%，高于最初预估。