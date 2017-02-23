国际油市：油价走高近1%，行业数据显示美国原油库存意外下降

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透东京2月23日 - 原油期货周四涨近1%，之前公布的行业数据显示，美国原油库存因进口下滑而意外下降，这支持全球供应过剩局面正在结束的观点。
美国原油4月合约涨0.50美元或0.9%，至每桶54.09美元。
布兰特原油涨0.51美元或0.9%，报56.35美元。但这两种指标原油期货仍稳居近期窄幅区间之内。
美国石油协会(API)周三公布的数据显示，在截至2月17日的当周，美国原油库存减少88.4万桶，至5.127亿桶。分析师预估为为增加350万桶。
这增强了市场的乐观情绪。本周稍早，石油输出国组织(OPEC)表示，与俄罗斯等其他产油国达成的减产协议执行率很高。
但三菱商事驻东京的油市风险经理Tony Nunan表示，油价若想突破近期的交易区间，市场还需要见到OPEC石油库存下降的迹象。
OPEC消息人士周三表示，参与全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今执行率至少达到60%，高于最初预估。
美国能源资料协会(EIA)的库存数据将在周四1600GMT出炉，比正常发布时间推迟了一天，因周一是美国假期。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 张若琪/张明钧)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。