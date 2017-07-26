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国际油市：油价跳升至近八周高位，因上周美国原油库存骤降
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2017年7月26日 / 晚上8点51分 / 1 天内

国际油市：油价跳升至近八周高位，因上周美国原油库存骤降

路透新闻部

1 分钟阅读

* 上周美国原油库存下降720万桶－EIA

* 上周美国汽油和馏分油库存也减少－EIA

路透纽约7月26日 - 油价周三升至近八周高位，布兰特原油升至每桶50美元以上，因上周美国原油库存减幅远超过预期，增加了对全球供应过剩情况将缓解的希望。

布兰特原油期货收高0.77美元，或1.5%，报每桶50.97美元。美国原油期货收涨0.86美元，或1.8%，报每桶48.75美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于市场预期，汽油和馏分油库存降幅也大于预期。

EIA称，上周美国原油库存下降720万桶，远多于市场预估的减少260万桶。这是美国原油库存连续第四周下降，提振了对持续已久的供应过剩局面正趋向平衡的预期。

沙特周一表示，该国8月将把原油出口量限制在660万桶/日以内，较上年同期几乎下降100万桶/日。

“今日EIA报告令油市本已利多的人气增强，尽管这走势能持续多久是个疑问，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics资深能源分析师Abhishek Kumar说。“不过，美国原油和汽油库存仍然高于其五年均值，这将抑制价格涨势。”

OPEC成员国委内瑞拉总统马杜罗的反对者实施两日全国罢工，以迫使马杜罗退出周末的选举。美国考虑对委内瑞拉进行金融制裁，暂停用美元支付委内瑞拉石油。

尼日利亚产油量本周下降，因漏油迫使壳牌关闭一条运送量约18万桶/日的输油管道。尼日利亚同意在产量稳定在180万桶/日的水平时，将限制或下调产量。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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