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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 10:44 BJT

国际油市：油价转升为跌，因特朗普提议出售美国半数战略石油储备

路透新加坡5月23日 - 油价周二下跌，此前美国总统特朗普在其预算计划中，提议出售美国一半的战略石油储备，而石油输出国组织(OPEC)及其盟友正实施减产以提振市场。

0208GMT，布兰特原油期货在亚洲早盘交易中逆转先前涨势，较上日收盘水准下跌0.16美元或0.3%，报每桶53.71美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下滑0.13美元或0.3%，至每桶51.00美元。

交易商表示，由于这个时段欧美交易员大都不在办公室，因此油价并没有更大的波动。欧美交易员是原油期货交易主力。

白宫周一晚间公布的文件显示，白宫计划自2018年10月起出售半数国家紧急原油库存，筹资165亿美元。

控制联邦荷包的美国国会，时常会忽略白宫预算。

美国战略储备若大举释出将扰乱油市。

石油输出国组织(OPEC)和其他参与减产的产油国将在5月25日在维也纳开会，讨论产量政策。

美国战略石油储备约为6.88亿桶，相当于全球石油一周的需求量。

美国产量目前已达930万桶/日，和沙特与俄罗斯的产量水准相去不远。(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 许娜/张明钧)
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