国际油市：油价转升为跌，因特朗普提议出售美国半数战略石油储备

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月23日 - 油价周二下跌，此前美国总统特朗普在其预算计划中，提议出售美国一半的战略石油储备，而石油输出国组织(OPEC)及其盟友正实施减产以提振市场。
0208GMT，布兰特原油期货在亚洲早盘交易中逆转先前涨势，较上日收盘水准下跌0.16美元或0.3%，报每桶53.71美元。
美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下滑0.13美元或0.3%，至每桶51.00美元。
交易商表示，由于这个时段欧美交易员大都不在办公室，因此油价并没有更大的波动。欧美交易员是原油期货交易主力。
白宫周一晚间公布的文件显示，白宫计划自2018年10月起出售半数国家紧急原油库存，筹资165亿美元。
控制联邦荷包的美国国会，时常会忽略白宫预算。
美国战略储备若大举释出将扰乱油市。
石油输出国组织(OPEC)和其他参与减产的产油国将在5月25日在维也纳开会，讨论产量政策。
美国战略石油储备约为6.88亿桶，相当于全球石油一周的需求量。
美国产量目前已达930万桶/日，和沙特与俄罗斯的产量水准相去不远。(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 许娜/张明钧)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为