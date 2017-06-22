国际油市：油价进一步滑落，供应过剩担忧挥之不去

路透东京6月22日 - 油价周四在早前上涨后转为下跌，交易员似乎准备测试新的低位，供应过剩担忧则依然挥之不去。

0715 GMT，布兰特原油期货跌0.15美元至每桶44.67美元，此前在亚洲多数时段则一直上涨。该原油期货上日跌2.6%，触及去年11月以来最低点。

美国原油期货跌0.14美元至每桶42.39美元，此前多数时间亦走高；周三收低报42.53美元，之前曾触及2016年8月以来最低盘中水平。

自从2月底见顶以来，原油价格累计下跌了20%左右，只有短暂扬升，完全丧失了OPEC和其他产油国最初达成减产协议后在年底录得的涨幅。

随着享有减产豁免权的尼日利亚和利比亚产量上升，不参与协议的美国也大幅增产，多头已经认输。

隔夜公布的美国原油库存降幅超过预估，但在扭转局势方面作用甚微。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至6月16日为止的一周，美国原油库存减少250万桶，市场预估为减少210万桶。原油日进口量小幅增加56,000桶。