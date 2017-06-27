国际油市：油价连涨三日之后基本持平，供应过剩令市场承压

路透新加坡6月27日 - 原油期货亚洲周二早盘基本持平，因市场在连涨三日之后稍作喘息，供应过剩限制油价涨势。

0019 GMT，美国原油期货跌0.02美元至每桶43.36美元，布兰特原油期货持平于每桶45.83美元。

本周迄今市场小幅走高，但布兰特和美国原油过去五周来有所下滑。

路透市场分析师John Kemp在专栏中表示，对冲基金及其他资产管理公司显然已经不指望石油输出国组织(OPEC)将重新平衡油市，他们削减了原油期货及期权的看涨押注。

“交易所数据显示，上周投机客已将其美国原油和布兰特原油净多仓减持至10个月最低水准，”澳新银行(ANZ)研究报告称。

“交易商也关注即将在华盛顿举行的EIA能源会议，预计美国页岩油业者将在会议中表达对当前市况的看法。”

在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。