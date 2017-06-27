国际油市：油价连涨三日之后基本持平，供应过剩令市场承压

美国股市：开盘走高，市场重新评估欧洲央行总裁德拉吉的讲话
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
路透新加坡6月27日 - 原油期货亚洲周二早盘基本持平，因市场在连涨三日之后稍作喘息，供应过剩限制油价涨势。
0019 GMT，美国原油期货跌0.02美元至每桶43.36美元，布兰特原油期货持平于每桶45.83美元。
本周迄今市场小幅走高，但布兰特和美国原油过去五周来有所下滑。
路透市场分析师John Kemp在专栏中表示，对冲基金及其他资产管理公司显然已经不指望石油输出国组织(OPEC)将重新平衡油市，他们削减了原油期货及期权的看涨押注。
“交易所数据显示，上周投机客已将其美国原油和布兰特原油净多仓减持至10个月最低水准，”澳新银行(ANZ)研究报告称。
“交易商也关注即将在华盛顿举行的EIA能源会议，预计美国页岩油业者将在会议中表达对当前市况的看法。”
在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
中国成品油过剩，印度废除大额旧钞影响仍未退去，而日本则受困于人口老龄化及减少局面，进一步抑制了原油需求的增长。全球四大石油购买国中，上述国家是其中三个。(完) (编译 王颖/李婷仪 审校 戴素萍/王兴亚)
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
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美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1