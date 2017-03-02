国际油市：油价连续第三日下跌，因美国库存创纪录高位

路透新加坡3月2日 - 原油价格周四连续第三日下跌，美国石油库存创纪录高位令市场承压，且美国油企不断增加页岩油生产。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加150万桶，增幅虽低于预期，但触及5.202亿桶的纪录高位。

0025 GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.12美元或0.2%，至每桶53.71美元。布兰特原油期货尚未开始交易，上日下跌。

然油价仍陷于窄幅区间内，因OPEC严格遵守减产协议，抵销了美国原油库存增加的影响。

“油价...无法突破愈来愈窄的区间，过去一个月都陷于这窄幅区间交投，“澳新银行在研究报告中表示。

“EIA数据显示，美国原油库存增幅少于预期。”

路透调查显示，OPEC产油国2月减产计划执行率升至94%。

沙特和安哥拉大举减产抵销了其他成员国执行率较低的影响，俄罗斯的执行率仍偏低。