国际油市：油价连续第三日下跌，因美国库存创纪录高位

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月2日 - 原油价格周四连续第三日下跌，美国石油库存创纪录高位令市场承压，且美国油企不断增加页岩油生产。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加150万桶，增幅虽低于预期，但触及5.202亿桶的纪录高位。
0025 GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.12美元或0.2%，至每桶53.71美元。布兰特原油期货尚未开始交易，上日下跌。
然油价仍陷于窄幅区间内，因OPEC严格遵守减产协议，抵销了美国原油库存增加的影响。
“油价...无法突破愈来愈窄的区间，过去一个月都陷于这窄幅区间交投，“澳新银行在研究报告中表示。
“EIA数据显示，美国原油库存增幅少于预期。”
路透调查显示，OPEC产油国2月减产计划执行率升至94%。
沙特和安哥拉大举减产抵销了其他成员国执行率较低的影响，俄罗斯的执行率仍偏低。
两位消息人士周三对路透表示，俄罗斯2月石油产量降至约1,110万桶/日。(完) (编译 孙国玉/戴素萍 审校 张涛/张若琪)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。