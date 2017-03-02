国际油市：油价连续第三日下跌，美国原油库存创纪录高位令市场承压

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月2日 - 原油价格周四连续第三日下跌，因美国石油库存创纪录高位令市场承压，而且美国油企还在不断增加页岩油生产。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加150万桶，增幅虽低于预期，但触及5.202亿桶的纪录高位。
0752GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.12美元或0.2%，至每桶53.71美元。布兰特原油期货下滑0.03美元至每桶56.33美元。
但是油价仍陷于窄幅区间内，因OPEC严格遵守减产协议，抵销了美国原油库存增加的影响。
“市场基本处于区间波动状态，但布仓偏向严重，可能意味着打破当前区间后，可能会有急剧波动，”Energy Aspects驻新加坡石油分析师Virendra Chauhan称。
“当前走软态势也是对昨天美国库存数据触及纪录高位的一个反映。”
路透大宗商品及能源技术市场分析师王涛认为，美国原油价格已跌穿每桶53.87美元的支撑位，有可能跌至每桶53.21美元。
布兰特油价仍在每桶55.93-57.26美元区间呈中性，只有突破该区间才能看清走向。(完) (编译 高琦/刘秀红；审校 艾茂林/李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。