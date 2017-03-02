国际油市：油价连续第三日下跌，美国原油库存创纪录高位令市场承压

路透新加坡3月2日 - 原油价格周四连续第三日下跌，因美国石油库存创纪录高位令市场承压，而且美国油企还在不断增加页岩油生产。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加150万桶，增幅虽低于预期，但触及5.202亿桶的纪录高位。

0752GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.12美元或0.2%，至每桶53.71美元。布兰特原油期货下滑0.03美元至每桶56.33美元。

但是油价仍陷于窄幅区间内，因OPEC严格遵守减产协议，抵销了美国原油库存增加的影响。

“市场基本处于区间波动状态，但布仓偏向严重，可能意味着打破当前区间后，可能会有急剧波动，”Energy Aspects驻新加坡石油分析师Virendra Chauhan称。

“当前走软态势也是对昨天美国库存数据触及纪录高位的一个反映。”

路透大宗商品及能源技术市场分析师王涛认为，美国原油价格已跌穿每桶53.87美元的支撑位，有可能跌至每桶53.21美元。