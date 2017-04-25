国际油市：油价连跌六日后小涨，但交易商对减产行动失去信心

路透新加坡4月25日 - 油价周二收复了一些失地，中止之前连续六个交易日的下滑态势。但市场仍然承压，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将能控制住供应过剩。
0640GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.14美元或0.3%，但仍低于上周末跌破的50美元关口，报在每桶49.37美元。
布兰特原油期货涨0.14美元或0.27%，至每桶51.74美元。
交易员称，今日上涨是对油价之前连跌六日的反应。
尽管油价周二上涨，但市场人气转空，布兰特原油自去年12月底以来累计下跌将近10%，无视石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯今年上半年减产180万桶/日的努力。
Schork Report快报的编辑Stephen Schork周二称，尽管减产，但鉴于石油供应依然处在纪录高位，“OPEC平衡油市的努力惨遭失败”。
“原油市场显然仍在艰难地消除(过剩供应)，”摩根大通最新的周度研究报告称。
从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续减产，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
汤森路透数据估算显示，俄罗斯4月份不计入输油管出口的石油出口量，已达到500万桶/日的记录高位，比去年12月增长了17%。(完) (编译/审校 张涛/侯雪苹/白云)