国际油市：燃料油现货升水下降，本月新加坡燃料油进口量将上升

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月12日 - 180-cst燃料油和380-cst燃料油的现货升水周一下跌，燃料油本月的进口料将超过5月。
据汤森路透EIKON的贸易数据，本月从西方流入亚洲的燃料油总量预计会创下四个月最高，或达到近500万吨。
“即便是中东出现问题，也很难看到价格上涨，”一位在新加坡的燃料油交易员说，“上周价格下跌时，一些押注价格上涨的交易员受到了很大的冲击。”
他还表示，燃料油的销售量良好，但这没有反映到价格中去。
报告窗口有两笔交易达成。
石油及船运业的多位消息人士称，在阿联酋禁止卡塔尔船只使用该国的主要加油港口之后，从卡塔尔到其它地区的油品和原油运输成本将会上升。
四位知情人士称，中国最大的国有炼油商中石化第三季或将减产，因国内供给过剩，以及面临来自独立炼厂的竞争，还有就是中国的油品需求也在放缓。
其中一位消息人士称，中石化在第三季或在上半年的平均生产水平上，最多将减产3000万吨。
5月份印度的燃料油和沥青需求较前月上涨，但仍低于上年同期。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为