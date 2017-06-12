国际油市：燃料油现货升水下降，本月新加坡燃料油进口量将上升

路透新加坡6月12日 - 180-cst燃料油和380-cst燃料油的现货升水周一下跌，燃料油本月的进口料将超过5月。

据汤森路透EIKON的贸易数据，本月从西方流入亚洲的燃料油总量预计会创下四个月最高，或达到近500万吨。

“即便是中东出现问题，也很难看到价格上涨，”一位在新加坡的燃料油交易员说，“上周价格下跌时，一些押注价格上涨的交易员受到了很大的冲击。”

他还表示，燃料油的销售量良好，但这没有反映到价格中去。

报告窗口有两笔交易达成。

石油及船运业的多位消息人士称，在阿联酋禁止卡塔尔船只使用该国的主要加油港口之后，从卡塔尔到其它地区的油品和原油运输成本将会上升。

四位知情人士称，中国最大的国有炼油商中石化第三季或将减产，因国内供给过剩，以及面临来自独立炼厂的竞争，还有就是中国的油品需求也在放缓。

其中一位消息人士称，中石化在第三季或在上半年的平均生产水平上，最多将减产3000万吨。