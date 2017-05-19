国际油市：石脑油裂解价差从五个月低点反弹，受益于需求稳定

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透新加坡5月19日 - 稳步的需求帮助亚洲石脑油裂解价差从上日所及的五个月低点稍稍回升至每吨57.50美元。
韩华道达尔是首批标购7月上半月石脑油的韩国公司之一。
其以成本加运费价(C&F)较日本报价单位数低段升水的价格，求购石脑油。
几天前中国联合石化以C&F价较日本报价高单位数升水的价格，求购7月上半月到岸中国的石脑油船货。
马来西亚的Titan也可能在求购石脑油。
亚洲汽油裂解价差处在四日高点每桶10.50美元。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月18日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存下降7.08%至34.1万吨，比一年前仍高出一倍还多。
考虑到欧洲有更多过剩供给，预计亚洲下个月将从西方接获大约120万吨石脑油，比5月多出30%。
另一方面，同期ARA地区的汽油库存增长2.4%至近105万桶。
新加坡现货市场上有一笔石脑油交易，BP以每吨455美元向壳牌出售一艘8月上半月船货。(完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)
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