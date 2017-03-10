国际油市：美国原油小涨，自上日跌破50美元水平后回稳

路透东京3月10日 - 美元原油周五小涨，上日自12月来首度跌破每桶50美元关卡，受全球供应过剩仍在持续的疑虑打压。

0027 GMT，美国原油上涨0.23美元，报每桶49.51美元。

布兰特原油尚未有交易。该期约周四结算下跌0.92美元，或1.7%，至每桶52.19美元，上日重挫5%，创下一年来最大单日百分比跌幅。

美国原油价格周四跌破50美元，为12月中以来首见，当时石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国达成减产协议以终结油价两年来的跌势。

但油价上涨诱使更多美国页岩油公司探钻更多油井，且库存又居高不下，这使得市场信心大受打击。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，3月3日止当周美国原油库存增加820万桶，增幅大于市场预估的200万桶，其中有460万桶增幅源自西海岸库存意外大增。

美国钻探活动亦增加，生产商计划扩大北达科他、俄克拉荷马等页岩油产区的原油生产；同时美国最大的油田Permian的产量亦跳增。