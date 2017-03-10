国际油市：美国原油小涨，自上日跌破50美元水平后回稳

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透东京3月10日 - 美元原油周五小涨，上日自12月来首度跌破每桶50美元关卡，受全球供应过剩仍在持续的疑虑打压。
0027 GMT，美国原油上涨0.23美元，报每桶49.51美元。
布兰特原油尚未有交易。该期约周四结算下跌0.92美元，或1.7%，至每桶52.19美元，上日重挫5%，创下一年来最大单日百分比跌幅。
美国原油价格周四跌破50美元，为12月中以来首见，当时石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国达成减产协议以终结油价两年来的跌势。
但油价上涨诱使更多美国页岩油公司探钻更多油井，且库存又居高不下，这使得市场信心大受打击。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，3月3日止当周美国原油库存增加820万桶，增幅大于市场预估的200万桶，其中有460万桶增幅源自西海岸库存意外大增。
美国钻探活动亦增加，生产商计划扩大北达科他、俄克拉荷马等页岩油产区的原油生产；同时美国最大的油田Permian的产量亦跳增。
两位行业消息人士周四对路透说，沙特高级能源官员本周与美国顶级独立油企召开闭门会议表示，后者不应想当然地认为石油输出国组织(OPEC)会延长减产计划以抵销美国页岩油产量的上升。(完) (编译 陈宗琦/戴素萍 审校 王丽鑫/李婷仪)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。